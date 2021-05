Ce qui s'est passé le 23 mai dans l'histoire du pop

C’est le 23 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2006, Jordin Sparks gagne la sixième saison d'American Idol.

- En 1974, Jewel Kilcher naît à Payson dans l'État du Utah. Sa famille déménage à Anchorage en Alaska, où elle développe un intérêt précoce pour la musique. Sous le nom de Jewel, elle lance son premier album en 1995 et aura des succès comme “Who Will Save Your Soul” et “Foolish Games.”

- En 2010, Bret Michaels, le chanteur de Poison, gagne la neuvième saison de The Celebrity Apprentice.

- En 1970, le premier album solo de Paul McCartney, simplement intitulé McCartney, entame un séjour de trois semaines au sommet du Billboard Hot 200. Il sera détrôné par Let It Be des Beatles.

- En 2000, Eminem lance The Marshall Mathers LP, son troisième album studio. On y trouve le hit "Stan" mettant en vedette la chanteuse Dido.

- En 1970, “American Woman” du groupe canadien The Guess Who est au sommet du BillboardHot 100 pour sa troisième et dernière semaine.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Suivez @jrk_media sur Twitter & Instagram

Article original What Happened May 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio