Ce qui s'est passé le 24 février dans l'histoire de la pop

C’est le 24 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, Elton John est déclaré chevalier par la reine Elizabeth II pendant une cérémonie au palais Buckingham, à laquelle assistent les parents du chanteur et son partenaire, le Canadien David Furnish.

- En 1979, The Police lance “Roxanne” aux États-Unis et au Canada, près d'un an après sa sortie au Royaume-Uni.

- En 1973, "Killing Me Softly With His Song” de Roberta Flack monte au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de cinq semaines non-consécutives.

- En 2014, Robin Thicke et Paula Patton annoncent qu'ils se séparent après neuf ans de mariage. " Nous nous aimerons toujours et seront les meilleurs des amis, cependant, nous avons décidé de nous séparer pour le moment," déclare le couple. Ils ont un fils, Julian Fuego, ensemble.

- En 1993, Eric Clapton gagne six Grammys pour sa chanson “Tears In Heaven,” qu'il avait co-écrite sur le sujet de la mort de son fils Conor, qui avait seulement quatre ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

