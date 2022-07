Ce qui s'est passé le 24 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 24 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1969, Jennifer Lynn Lopez naît dans le Bronx. Elle démontre un intérêt précoce pour la musique et la danse. Après avoir joué dans des pièces musicales, Lopez danse pour les New Kids on the Block et deviendra une Fly Girl pour l'émission télé In Living Color. Son premier album On the 6 donne des hits comme “If You Had My Love,” “Waiting for Tonight” et “Let’s Get Loud.” Elle en aura beaucoup d'autres, dont “Love Don’t Cost a Thing,” “Jenny from the Block,” et “On The Floor.”

- En 2018, Demi Lovato est amenée d'urgence à l'hôpital à Los Angeles, après avoir été retrouvée inconsciente chez elle d'une surdose de drogues. Deux mois plus tard, la mère de la star du pop déclare que Lovato va bien. "Elle travaille sur sa sobriété, et reçoit l'aide dont elle a besoin."

- En 1982, Survivor commence un séjour de six semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Eye Of The Tiger.” La chanson, qui est la chanson thème de Rocky III, donne un Grammy au groupe.

- En 2011, The Weeknd fait ses débuts sur scène au Mod Club à Toronto devant une foule dans laquelle on pouvait trouver Drake.

- En 1984, la ballade pop “Careless Whisper” est lancée. Bien qu'écrite par George Michael et Andrew Ridgeley de Wham! et qu'elle se retrouve sur leur album Make It Big, le single est crédité à Michael seulement. “Careless Whisper” monte au #1 sur les palmarès partout dans le monde, ce qui inclut le Canada.

- En 1993, la reprise de “Can’t Help Falling In Love” de UB40 entame un séjour de sept semaines au sommet du Billboard Hot 100. Originalement enregistré par Elvis Presley en 1961, la chanson sera un hit pour le Canadien Corey Hart en 1987.

Article original What Happened July 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio