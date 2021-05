Ce qui s'est passé le 24 mai dans l'histoire du pop

C’est le 24 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1997, Spice montera au #1 sur le Billboard 200, faisant des Spice Girls le premier groupe britannique à arriver au sommet avec un premier album. Avec des chansons comme “Wannabe,” “Say You’ll Be There” et “2 Become 1,” il passera cinq semaines non-consécutives au #1.

- En 2016, le groupe canadien The Tragically Hip annonce sur son site web que le chanteur Gord Downie avait été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale au cerveau. Le groupe fera une dernière tournée qui se terminera dans la ville natale de Downie à Kingston en Ontario. Le chanteur mourrera en octobre 2017.

- En 2006, Taylor Hicks aura plus de votes que Katharine McPhee, lui permettant de gagner la cinquième saison d'American Idol.

- En 1997, “MMMbop”, le premier single du groupe Hanson, entame un séjour de trois semaines au #1 sur le Billboard Hot 100.

- En 1975, le groupe Earth, Wind & Fire est au sommet du Billboard Hot 100 avec "Shining Star.” La chanson, qui gagnera un Grammy, sera le seul #1 du groupe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio