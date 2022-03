Ce qui s'est passé le 24 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 24 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, les frères Jonas jouent l'hymne national pendant la chasse aux oeufs de Pâques à la Maison-Blanche, avec le président George W. Bush.

- En 1979, "Tragedy" des Bee Gees passe deux semaines au sommet du Billboard Hot 100. C'est leur huitième chanson à arriver au #1.

- En 1973, un homme monte sur scène pendant un concert de Lou Reed à Buffalo et mord le derrière du chanteur. Il est expulsé du concert, que Reed complétera malgré tout.

- En 2000, la série de MTV Making the Band fait ses débuts. On y montre la création et l'évolution d'un boy band nommé O-Town. Le groupe aura des hit comme “All or Nothing” et “Liquid Dreams.”

- In 1992, un recours collectif contre la maison de disque de Milli Vanilli est résolue lorsqu'un juge approuve un plan où chaque personne ayant acheté de la musique du duo avant le 27 novembre 1990 recevrait 3 $ en compensation. Le 27 novembre est la date à laquelle ils ont avoué ne pas avoir chanté leurs chansons. Les fans ayant acheté des billets de concert de Milli Vanilli pouvait demander 2,50 $.

- En 1986, Howard Jones, un chanteur britannique ayant passé ses jeunes années à Ottawa, lance “No One Is To Blame” en Amérique du Nord. Ce sera son single le plus vendu.

- En 2008, Britney Spears joue dans un épisode de How I Met Your Mother intitulé “Ten Sessions.” Son apparition donne au sitcom son plus gros auditoire. Spears reprend le rôle d'Abby dans un épisode plus tard dans la saison.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio