Ce qui s'est passé le 25 février dans l'histoire de la pop

- En 2015, Madonna n'est pas blessée sérieusement bien qu'elle ait déboulé un escalier pendant qu'elle chantait “Living For Love” aux Brit Awards. La cape qu'elle portait devait se détacher une fois tirée par un danseur.

- En 1995, “Take a Bow” de Madonna est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de sept semaines.

- En 1985, le groupe Tears For Fears lance son deuxième album, Songs From The Big Chair, et aura un gros succès avec des hits comme “Shout” et “Everybody Wants to Rule the World.” L'album sera #1 au Canada. En mai 1985, le duo filme un vidéo pour “Head Over Heels” dans la bibliothèque Emmanuel College à l'université de Toronto.

- En 1984, le groupe rock Van Halen a un hit pop avec “Jump,” qui passe cinq semaines sur le Billboard Hot 100.

- En 1998, Zac Hanson, qui a alors 11 ans, devient l'artiste le plus nominé pour un Grammy pour Disque de l'année, grâce au hit “MMMBop" du groupe Hanson.

- En 1971, Daniel Richard Powter naît à Vernon en Colombie-Britannique. Il joue du violon et du piano à l'enfance et écrira des chansons à l'adolescence. Il entamera un carrière musicale et sera connu pour son hit “Bad Day” en 2005.

Article original What Happened February 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio