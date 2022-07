Ce qui s'est passé le 25 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 25 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, Mariah Carey fait une crise de nerf pendant la nuit dans sa chambre au TriBeCa Grand Hotel à New York. Des gardes du corps entendent du bruit et entrent dans la chambre, découvrant que la star du pop s'était blessée en cassant des verres et de la vaisselle. La police arrive et amène Carey à l'hôpital.

- En 2015, “Cheerleader” du chanteur jamaïcain OMI est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de quatre semaines.

- En 1970, les Carpenters commencent un séjour de quatre semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec la chanson “(They Long To Be) Close To You.” Écrite par Burt Bacharach et Hal David, la chanson avait d'abord été enregistré par Richard Chamberlain en 1963, et ensuite par Dionne Warwick et Dusty Springfield.

- En 1981, “The One That I Love” arrive au sommet du Billboard Hot 100, faisait de Air Supply le premier groupe australien à avoir une chanson au #1 sur le palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio