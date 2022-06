Ce qui s'est passé le 25 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 25 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2009, Michael Jackson est retrouvé inconscient dans la maison qu'il louait à Los Angeles. Les ambulanciers essaient de le ramener à la vie mais le Roi du Pop est déclaré mort à l'hôpital. Jackson serait mort d'une crise cardiaque causée par une surdose de médicaments d'ordonnance.

- En 1984, Prince lance Purple Rain, son sixième album studio et le premier avec son groupe The Revolution. C'est la bande sonore du film du même nom et on y trouve des hits comme “When Doves Cry” et “Let’s Go Crazy.”

- En 2014, Beyoncé et Jay-Z entament leur tournée On The Run au Miami Gardens. Elle comprend 21 spectacles, dont des arrêts à Toronto et Winnipeg.

- En 1963, Georgios Kyriacos Panayiotou naît en Angleterre. À l'adolescence, il joue dans le métro de Londres, travaille comme DJ et joue dans un groupe de ska nommé The Executive. En 1981, sous le nom de George Michael, il forme Wham! avec Andrew Ridgeley, qui aura des hits comme “Wake Me Up Before You Go-Go” et “Everything She Wants.” Michael meurt le jour de Noël en 2016 à l'âge de 53 ans.

- En 2016, le rappeur 50 Cent est arrêté à St. Kitts et Nevis pour avoir dit des choses indécentes pendant un spectacle. Il paiera un bail et recevra finalement une amende.

- En 1988, “Foolish Beat” de Debbie Gibson est au sommet du Billboard Hot 100, faisant d'elle, à l'âge de 17 ans, la plus jeune artiste à écrire, réaliser et jouer une chanson #1 par elle-même. Gibson garde le record jusqu'en 2007.

Article original What Happened June 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio