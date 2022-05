Ce qui s'est passé le 25 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 25 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1985, “Everything She Wants” de Wham! est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines.

- En 2005, Carrie Underwood est couronnée gagnante de la quatrième saison d'American Idol, avec le rockeur Bo Bice au #2. “Jesus, Take the Wheel,” le premier single de son premier album, co-écrite par le Canadien Gordie Sampson, gagnera un prix ACM et deux Grammys.

- En 2005, Domenic Troiano, le musicien canadien qui a joué sur deux albums de The Guess Who et qui aura eu un hit en 1979 en “We All Need Love,” meurt d'un cancer de la prostate à l'âge de 59 ans.

- En 1991, “I Don’t Wanna Cry” de Mariah Carey monte au #1 sur le Billboard Hot 100, faisant d'elle la première artiste solo de l'histoire à avoir ses quatre premiers singles au #1.

- En 1992, Roderick Rountree, le gérant de tournée de Boyz II Men, meurt d'un coup de feu dans un hôtel à Chicago, alors que le groupe est en tournée avec Hammer. Son assistant Qadree El-Amin sera blessé.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio