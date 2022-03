Ce qui s'est passé le 25 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 25 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2015, les fans de One Direction perdent la tête lorsqu'il est annoncé que Zayn Malik quitte le groupe. “Ma vie avec One Direction a été plus que tout ce que j'aurais pu imaginer," déclare-t-il. "Mais, après cinq ans, je sens que c'est le moment pour moi de quitter le groupe. Je veux m'excuser à ceux que je déçois, mais c'est ce que je pense être la bonne décision."

- En 1947, Reginald Kenneth Dwight naît en Angleterre. À l'âge de 20 ans, il prend le nom d'Elton John et deviendra un des artistes les plus connus et les plus vendeurs de l'histoire.

- EEn 2015, Mariah Carey apparaît dans le premier segment de “Carpool Karaoke” pour le Late Late Show avec James Corden. La diva du pop chante ses hits “Fantasy” et “Vision of Love.”

- En 2018, Steven Page est réuni avec les Barenaked Ladies pour un spectacle aux Junos, où le groupe est intrônisé au Temple de la renommée de la musique canadienne. Page avait quitté le groupe en 2009.

- En 2007, Elton John joue au Madison Square Garden à New York pour la 60e fois, établissant un record pour la salle de spectacle.

- En 1991, Madonna amène Michael Jackson comme invité aux Academy Awards. Madonna joue “Sooner of Later (I Always Get My Man),” qui gagne Meilleure chanson originale.

- En 1942, Aretha Louise Franklin naît à Memphis au Tennessee. Elle deviendra la Reine du soul avec des hits comme “Respect,” “Chain of Fools,” et “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman.”

- En 1985, Prince gagne un Oscar pour Meilleure chanson originale de bande-sonore pour la bande-sonore de Purple Rain. Stevie Wonder gagne Meilleure chanson originale pour “I Just Called to Say I Love You” de The Woman in Red.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio