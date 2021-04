Ce qui s'est passé le 26 avril dans l'histoire du pop

C’est le 26 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1960, Roger Andrew Taylor naît en Angleterre. Il apprend à jouer de la batterie par lui-même et joue dans plusieurs groupes pendant ses années à l'école. En 1979, il se joint à Duran Duran, avec qui il enregistrera des hits comme “The Reflex,” “Hungry Like The Wolf,” et “Rio.”

- En 1982, Rod Stewart se fait voler sa Porsche Turbo-Carrera 1997 à Los Angeles par un homme avec un fusil. Le porte-feuille et d'autres objets appartenant au chanteur se trouvaient dans la voiture au moment du vol, qui s'est déroulé en plein jour. La police affirme qu'il n'y a aucune raison de penser que le voleur connaissant sa victime célèbre.

- En 1986, 5150 de Van Halen arrive au sommet du Billboard 200 pour la première de trois semaines. C'est le premier album depuis le départ de David Lee Roth, qui avait été remplacé par Sammy Hagar.

- En 2008, Amy Winehouse est relâchée d'un poste de police à Londres, après avoir été questionnée à propos d'une attaque dans un pub quelques jours plus tôt. "Elle a avoué avoir donner une gifle à un homme avec la main ouverte et a accepté un avertissement," affirme sa représentante. "Amy a coopéré avec l'enquête et s'est excusée pour l'incident."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

