Ce qui s'est passé le 26 juin dans l'histoire de la pop

- En 1993, Ariana Grande-Butera naît à Boca Raton en Floride. Elle fait du théâtre musical et joue dans une émission de Nickelodeon avant de se lancer en musique avec l'album Yours Truly en 2003. Elle aura une séries de succès, comme “Problem,” “Break Free,” “Thank U Next” et “No Tears Left to Cry.”

- En 1975, le divorce de Cher de Sonny Bono est finalisé. Quatre jours plus tard, elle marie le rockeur Gregg Allman.

- En 1990, Nelson lance son premier album After the Rain, qui se vendra bien grâce à des singles comme “(Can’t Live Without Your) Love and Affection,” qui était au sommet du Billboard Hot 100 en septembre 1989.

- En 2005, Pink demande son copain Carey Hart en mariage lors d'une de ses courses de motocross en Californie. Elle tient une pancarte qui dit "Veux-tu m'épouser?" pendant un lap et une autre qui dit "Je suis sérieuse" le lap d'après. Hart quitte la course pour accepter. Ils se marient en janvier de l'année suivante.

- En 1979, Ryan Benjamin Tedder naît à Tulsa en Oklahoma. Il aura du succès comme chanteur, compositeur et réalisateur. Il est la voix de OneRepublic, qui auront des hits comme “Apologize,” “Stop and Stare” et “Counting Stars.”

- En 2018, Barry Gibb des Bee Gees est fait chevalier par le Prince Charles lors d'une cérémonie à Buckingham Palace.

Article original What Happened June 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio