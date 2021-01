Ce qui s'est passé le 27 janvier dans l'histoire du pop

C’est le 27 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Cyndi Lauper lance "Time After Time,” le deuxième single de son premier album studio, She’s So Unusual. Co-écrite avec Rob Hyman de The Hooters (qui chante également sur la chanson), la chanson devient le premier #1 de Lauper.

- En 1991, Whitney Houston chante “The Star-Spangled Banner,” au Super Bowl XXV. Sa version de l'hymne national américain sort en single le 12 février, et les profits vont à des oeuvres de charité.

- En 2004, la chanteuse Faith Evans et son mari Todd Russaw sont arrêtés à Atlanta pour possession de cocaïne et de marijuana, après un arrêt routier.

- En 1961, Margo Timmins naît à Montréal. Après avoir fini le secondaire à Toronto, elle demande à son frère Michael Timmins de chanter pour son nouveau groupe, les Cowboy Junkies. Leurs hits incluent “Anniversary Song” et une reprise de "Sweet Jane" de Lou Reed.

- En 1984, des étincelles venant d'effets pyrotechniques mettent feu aux cheveux de Michael Jackson pendant le tournage d'une annonce pour Pepsi au Shrine Auditorium à Los Angeles. Le chanteur aura des brûlures aux deuxième et troisième degrés à la tête.

- En 2015, des hackers prennent contrôle des comptes Instagram et Twitter de Taylor Swift et les utilisent pour menacer d'afficher des photos nues de la chanteuse. Swift ne se fâche pas, tweetant: “Hackers gonna hack hack hack hack hack.” Elle nie que des photos nues d'elle existent.

- En 2001, "Independent Women Part I" de Destiny's Child est #1 sur le BillboardHot 100 pour la dernière des 11 semaines consécutives passées au sommet, un record pour un groupe féminin.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio