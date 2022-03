Ce qui s'est passé le 27 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 27 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1970, Mariah Carey naît à Long Island dans l'État de New York. Elle commence à écrire des chansons et à chanter au secondaire et lance son premier album en 1990. Carey devient une des artistes féminines les plus connues, avec des hits comme “Fantasy,” “Hero” et “Always Be My Baby.”

- En 1991, Donnie Wahlberg des New Kids on the Block est arrêté à Louisville au Kentucky et sera accusé d'incendie volontaire au premier degré. La police prétend que le chanteur aurait versé de la vodka sur un tapis à l'hôtel Seelbach avant de l'allumer. Il nie l'accusation après avoir été relâché avec un bail de 5000 $. Les accusations d'incendie volontaire sont abandonnées dans une entente où Wahlberg accepte de faire des annonces sur l'abus de drogue, la conduite en ébriété et la sécurité.

- En 1984, Bryan Adams commence l'enregistrement pour “Run To You” au Little Mountain Sound à Vancouver. La chanson, que lui et Jim Vallance avait écrite en 1983 pour Blue Öyster Cult, paraît sur l'album Reckless de Adams et sera un hit Top 10 aux États-Unis et au Canada.

- En 1988, Jessica Ellen Cornish naît à Londres. À l'âge de 11 ans, elle obtient un rôle dans Whistle Down the Wind et, quatre ans plus tard, elle gagne une compétition de chant pop à la télévision. Sous le nom de Jessie J, elle devient une chanteuse-compositrice connue avec des hits comme “Price Tag” et “Domino.”

- En 1987, U2 joue sur le toit d'un magasin à Los Angeles pour la production du vidéo pour “Where the Streets Have No Name.” Des milliers de fans s'attroupent pour les regarder, poussant la police à demander au groupe de partir.

- En 1975, Stacy Ann Ferguson naît en Californie. Après avoir jouer dans la série télé Kids Incorporated, elle devient membre de Wild Orchid et ensuite de The Black-Eyed Peas. Comme artiste solo, elle aura des hits comme “Glamorous” et “Big Girls Don’t Cry.”

