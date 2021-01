Ce qui s'est passé le 28 janvier dans l'histoire du pop

C’est le 28 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1968, Sarah Ann McLachlan naît à Halifax. Elle apprend à jouer plusieurs instruments à l'enfance, étudiera au Conservatoire de musique des Maritimes et jouera dans un groupe rock à l'adolescence. McLachlan sera connue à travers le monde pour des hits comme “Into the Fire” et “Building a Mystery.”

- En 1985, la dernière session d'enregistrement pour le single bénéfice “We Are The World” a lieu dans les studios A&M à Hollywood. Parmi les artistes présents, on retrouve Michael Jackson, Cyndi Lauper, Billy Joel, Diana Ross et Bruce Springsteen. Une enseigne à l'entrée dit : "Veuillez laisser vos égos à la porte."

- En 1980, Nickolas Gene Carter naît à Jamestown dans l'état de New York. Enfant, il suit des cours de voix et de danse et il deviendra un des membres des Backstreet Boys à l'âge de 13 ans.

- En 1995, “Creep” du groupe TLC passe quatre semaines au #1 du Billboard Hot 100. Le premier hit du groupe sur les palmarès, la chanson vient du deuxième album studio, intitulé CrazySexyCool.

- En 1977, Joseph Anthony Fatone Jr. naît à New York. Sa famille déménage à Orlando en Floride et il commence à donner des spectacles au parc d'amusement de Universal Studios. Il fera partie du groupe *NSYNC, qui aura des hits comme “Bye Bye Bye” et “It’s Gonna Be Me.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio