Ce qui s'est passé le 28 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 28 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, le groupe canadien Barenaked Ladies lance son premier album studio, Gordon. Enregistré au Québec, il donne des singles comme “Brian Wilson,” “Enid,” “Be My Yoko Ono,” et “If I Had $1000000.”

- En 1988, la star australienne du pop Kylie Minogue lance une reprise de la chanson “The Loco-Motion”, originalement sortie en 1962, en Amérique du Nord. Écrite par Carole King et Gerry Goffin, la chanson avait été un hit #1 pour Little Eva.

- En 1992, Ice-T donne une conférence de presse où il annonce que Warner Music retirera son single controversé “Cop Killer” de son album Body Count. “Je le donnerais gratuitement lors de mes concerts pour montrer que je ne le fais pas pour l'argent", dit le rappeur. "Cette chanson parle de la colère et de la communauté, et comment les gens finissent comme ça. Ce n'est pas un appel à tuer des policiers." Huit ans plus tard, Ice-T joue le sergeant Tutuola pour l'émission policière Law & Order: SVU.

- En 1989, Gloria Estefan lance son premier album solo, Cuts Both Ways. On y trouve des hits comme “Don’t Wanna Lose You” et “Get on Your Feet.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio