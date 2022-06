Ce qui s'est passé le 28 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 28 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2007, les cinq membres des Spice Girls tiennent une conférence de presse pour annoncer une tournée réunion, qui commencerait le 2 décembre à Vancouver et qui s'arrêterait à Montréal et Toronto. Le groupe annoncera aussi une fin prématurée à la tournée, causant l'annulation des spectacles en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Afrique. Le dernier concert se déroulera à Toronto.

- En 2003, “This Is the Night” de Clay Aiken, le finissant d'American Idol, est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Co-écrite par le Montréalais Aldo Nova, la chanson fait mieux que “Flying Without Wings” de Ruben Studdard, qui avait gagné la saison d'American Idol.

- En 1986, Wham!, le duo pop composé de George Michael et Andrew Ridgeley, jouent leur dernier concert au Wembley Stadium à Londres. Elton John et Simon Le Bon de Duran Duran les rejoignent sur scène pour l'encore “I’m Your Man.”

- En 2008, Lil Wayne est au sommet du Billboard 200 avec l'album Tha Carter III, son sixième album studio. Avec des invités comme Robin Thicke, il sera également au #1 au Canada.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio