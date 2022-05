Ce qui s'est passé le 28 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 28 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1996, Dave Gahan de Depeche Mode est retrouvé sans connaissance dans une chambre dans l'hôtel Sunset Marquis à Los Angeles, après qu'il se soit injecté avec un mélange de cocaïne et d'héroïne. Après avoir reçu des soins à l'hôpital, Gahan est arrêté pour possession de drogues.

- En 1988, “One More Try,” du premier album solo de George Michael, est la chanson #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de trois semaines.

- En 2007, The Police entame leur tournée de réunion avec le premier de deux spectacles au GM Place à Vancouver. La tournée s'arrête aussi à Edmonton, Toronto, Montréal et Ottawa.

- En 1983, “Flashdance… What a Feeling” du film Flashdance détrône "Let's Dance" de David Bowie en entamant un séjour de six semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson gagnera un Grammy, un Golden Globe et un Oscar.

- En 1968, Kylie Ann Minogue naît en Australie. Elle deviendra une star du pop avec des hits comme “Can’t Get You Out Of My Head” et sa reprise de “The Loco-Motion.”

- En 2015, il est rapporté que la célèbre maison de Michael Jackson, Neverland Ranch, est sur le marché pour 100 millions de dollars. Le nom de la propriété a été changée pour Sycamore Valley Ranch. Toujours en vente après quatre ans, le prix de vente est tombé à 31 millions de dollars.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio