Ce qui s'est passé le 28 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 28 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1986, Stefani Joanne Angelina Germanotta naît à New York. Elle commence à apprendre le piano à l'enfance et montre un intérêt précoce pour la musique. Après avoir joué dans un groupe, elle entâme sa carrière sous le nom de Lady Gaga avec son premier album The Fame, qui donnera des hits comme “Just Dance,” “Poker Face” et “Paparazzi.”

- En 1996, Phil Collins annonce qu'il quitte Genesis pour se concentrer sur sa carrière solo.

- En 1981, Blondie est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines avec “Rapture.” C'était la quatrième chanson du groupe à arriver au sommet du palmarès.

- En 2013, le Canadien Justin Bieber est arrêté et son singe de compagnie OG Mally est confisqué par les douanes à Munich, parce que Bieber n'a pas les formulaires nécessaires pour l'animal. La star du pop ne réclamera jamais le singe, qui sera transféré au parc Serengeti à Copenhagen.

- En 1995, le chanteur Jimmy McShane, connu pour son hit en 1985 "Tarzan Boy" avec Baltimora, meurt en Irlande de complications liées au SIDA. Il avait 37 ans.

- En 1985, Alicia Cook, âgée de 4 ans, fait ses débuts comme actrice dans le rôle de Maria dans un épisode de The Cosby Show intitulé “Slumber Party.” Cook deviendra la chanteuse Alicia Keys.

- En 1982, “Pac-Man Fever” – une chanson à propos du jeu vidéo populaire – arrive au #9 sur le Billboard Hot 100. Écrite et jouée par Jerry Buckner et Gary Garcia, elle sera également un hit Top 10 au Canada.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio