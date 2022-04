Ce qui s'est passé le 29 avril dans l'histoire de la pop

C’est le 29 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, le chanteur Jon Bon Jovi épouse sa copine du secondaire, Dorothea Hurley, à la Graceland Wedding Chapel à Las Vegas.

- En 1968, Carnie Wilson naît. Ses parents sont Brian Wilson des Beach Boys et Marilyn Rovell des Honeys. Sans surprise, elle se lance en musique, avec le groupe Wilson Phillips, qui auront des hits comme “Hold On” et “Release Me.”

- En 1985, Freddie Mercury, le chanteur de Queen, lance son album solo, intitulé Mr. Bad Guy. Au Royaume-Uni, l'album monte dans le Top 10, grâce à des singles comme “I Was Born to Love You” et “Made in Heaven”. L'album n'aura pas ce succès en Amérique du Nord.

- En 1992, la chanteuse pop Paula Abdul épouse l'acteur Emilio Estevez. Le mariage durera deux ans.

- En 1988, Patti Boyd, l'ex-femme de George Harrison, demande le divorce d'Eric Clapton, après des années d'abus et d'infidélité. Boyd avait été l'inspiration pour "Layla", le hit de Clapton.

- En 1998, Steven Tyler, le chanteur de Aerosmith, est blessé, lorsqu'il s'échappe son pied de micro sur le genou en chantant “Mama Kin” pendant un concert en Alaska, poussant le groupe à retarder 19 concerts outre-mer pour leur tournée Nine Lives. La blessure oblige également à ce que Tyler soit filmé en plan rapproché pour le vidéo de “I Don’t Want To Miss A Thing”.

- En 1933, Willie Hugh Nelson naît au Texas. Il deviendra une superstar de la musique country et aura des hits comme “On The Road Again” et “Always on My Mind.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio