Ce qui s'est passé le 3 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 3 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, la star du pop Kylie Minogue devient Officière de l'Ordre de l'Empire Britannique pour sa contribution au monde de la musique lors d'une cérémonie menée par le Prince Charles. "C'est un honneur incroyable de recevoir ce prix," dit-elle aux journalistes. "Ça me rend à la fois humble et fière d'être reconnue pour un travail que j'aime tellement."

- En 2017, Tony Hadley, le chanteur du groupe pop des années 80 Spandau Ballet, qui ont eu des hits comme “True” et “Gold”, blâme des circonstances hors de son contrôle pour le fait qu'il ait quitté le groupe. Dans une déclaration, le groupe dit: "Nous avons décidé de continuer comme groupe."

- En 1971, Jim Morrisson, le chanteur des Doors, meurt dans un appartement à Paris à l'âge de 27 ans. Son corps est retrouvé dans un bain et il serait mort d'un problème cardiaque. Les Doors étaient connus pour des chansons comme “Light My Fire” et “People Are Strange.”

- En 1989, les New Kids on the Block lancent “Hangin' Tough,” la chanson titre du deuxième album du groupe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 3rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio