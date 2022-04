Ce qui s'est passé le 30 avril dans l'histoire de la pop

C’est le 30 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, Mariah Carey épouse Nick Cannon lors d'une cérémonie privée dans les Bahamas, après seulement deux mois de fréquentation. Le couple s'était rencontré pendant le tournage de la vidéo pour la chanson “Bye Bye.” Carey et Cannon annonceront leur séparation en 2014 et se divorceront en 2016.

- En 2011, Mariah Carey et Nick Cannon accueillent leur fille Monroe et leur fils Moroccan. Jumeaux non-identiques, ils naissent par césarienne à la 35e semaine de la grossesse.

- En 1983, “Beat It” de Michael Jackson est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de trois semaines. La chanson venant de l'album Thriller contient un solo de guitare par Eddie Van Halen, à qui sa maison de disque aurait supposément interdit de jouer dans la vidéo.

- En 2002, Vanessa Carlton lance son premier album Be Not Nobody. Le premier single, “A Thousand Miles,” est un hit et deviendra la chanson signature de la chanteuse.

- En 1988, la chanteuse canadienne Céline Dion, représentant la Suisse, est couronnée gagnante du Concours Eurovision de la chanson à Dublin, avec “Ne partez pas sans moi.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio