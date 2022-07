Ce qui s'est passé le 30 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 30 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, les New Kids On The Block passent trois semaines au #1 sur le BillboardHot 100 avec la chanson “Step by Step” de leur quatrième album studio. Le single montera au sommet des palmarès canadiens pour deux semaines en juillet.

- En 1989, Bobby Brown cause une émeute dans un magasin HMV à Londres, envoyant six personnes à l'hôpital. La police est appelée lorsque plus de 4 000 fans se pointent au magasin pour voir la star du R&B.

- En 1986, Madonna lance son troisième album studio, intitulé True Blue. En plus de la chanson titre, l'album donnera des hits comme “Papa Don’t Preach,” “Open Your Heart” et “La Isla Bonita.”

- En 2006, la chanteuse Jessica Simpson et Nick Lachey de 98 Degrees sont officiellement divorcés, sept mois après avoir annoncé leur séparation après trois ans de mariage.

- En 1979, Anita Ward passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec la chanson disco “Ring My Bell.” Elle sera nominée pour un Grammy mais la carrière musicale de Ward en restera là.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio