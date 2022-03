Ce qui s'est passé le 30 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 30 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1968, Céline Marie Claudette Dion naît, la dernière de 14 enfants, à Charlemagne au Québec. Elle démontre ses talents de chant à l'âge de 5 ans en chantant au mariage de son frère Michel et au piano-bar de ses parents. À l'âge de 12 ans, elle entâme sa carrière avec René Angélil comme gérant et a du succès comme artiste francophone. Dion fait ses débuts en anglais avec Unison en 1990.

- En 2002, c'est une grosse journée pour Ashanti sur le Billboard Hot 100. Sa collaboration avec Ja Rule, pour “Always On Time,” est #4 sur le palmarès, sa collab avec Fat Joe sur “What’s Luv?” est #5, et son single solo “Foolish” est #9. Ashanti aura également un crédit d'écrivaine pour la chanson #1 pour “Ain't It Funny” de Jennifer Lopez ft. Ja Rule.

- En 1979, Geethali Norah Jones Shankar naît à New York. La fille du joueur de sitar indien Ravi Shankar, l'ancienne chanteuse de lounge aura un succès planétaire sous le nom de Norah Jones avec son premier album, Come Away with Me, en 2002.

- En 2013, le 12e album de Bon Jovi, What About Now, débute au sommet du Billboard 200. C'est le troisième album consécutif à atteindre le #1 et le dernier avec le guitariste Richie Sambora.

- En 1962, Stanley Kirk Burrell naît à Oakland en Californie. Sous le nom de MC Hammer, il aura le single hit “U Can’t Touch This” en 1990.

