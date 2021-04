Ce qui s'est passé le 31 mars dans l'histoire du pop

C’est le 31 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, le cinquième album studio de Shaggy Hot Shot revient au sommet du Billboard 200 après avoir été détrôné pour deux semaines par le Dave Matthews Band. Hot Shot passera un total de six semaines au #1 avec des hits comme “Angel” (qui était la chanson #1 sur le Billboard Hot 100 à cette date) et “It Wasn’t Me.”

- En 1984, Kenny Loggins passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Footloose,” la chanson thème du film du même titre. Elle sera nominée comme Meilleure chanson originale aux Oscars.

- En 1995, Selena, la superstar du Tejano, est tuée par Yolanda Saldívar, qui avait été renvoyée de son rôle comme présidente du fan club de la chanteuse pour fraude. Saldívar tire Selena dans une chambre au Days Inn à Corpus Christi au Texas.

- En 2011, Men at Work perd son appel d'un jugement de juillet 2010, qui avait décidé que leur hit "Down Under" de 1983 avait copié des parties de la chanson folk “Kookaburra Sits in the Old Gum Tree.” La Cour fédérale australienne confirme la décision que le groupe doit donner cinq pour cent de leurs redevances aux détenteurs des droits, Larrikin Music.

- En 2015, la Canadienne Joni Mitchell est amenée d'urgence à l'hôpital après avoir été retrouvée inconsciente chez elle à Los Angeles. Dans une déclaration, sa publiciste dit : "Allumez une chandelle, chantez une chanson, envoyez tous vos bons voeux."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 31th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio