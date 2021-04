Ce qui s'est passé le 4 avril dans l'histoire du pop

C’est le 4 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, Jay-Z et Beyoncé se marient dans une cérémonie privée dans l'appartement du marié à New York. Parmi les invités, on retrouve Chris Martin et les membres de Destiny’s Child, Kelly Rowland et Michellle Williams.

- En 1987, “Nothing's Gonna Stop Us Now” de Starship est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Jouée pendant le film Mannequin, elle aura une nomination pour l'Oscar pour Meilleure chanson originale.

- En 2008, les New Kids on the Block jouent en direct à Today pour annoncer leur première tournée en 14 ans. Elle débutera en septembre avec trois spectacles à Toronto, un à Montréal, et s'arrêtera aussi à Edmonton, Calgary et Vancouver.

- En 2014, les chanteurs Richard Marx et Cynthia Rhodes annoncent la fin de leur mariage de 25 ans. Le couple, séparé depuis juillet 2013, ont eu trois fils. Rhodes avait joué dans le vidéo de Marx pour “Don’t Mean Nothing” en 1987.

- En 1964, les Beatles ont les cinq chansons au sommet du Billboard Hot 100. “Can’t Buy Me Love” est #1, suivi de “Twist and Shout,” “She Loves You,” “I Want to Hold Your Hand” et “Please Please Me.”

- En 2000, P!nk lance son premier album, Can’t Take Me Home. Il contiendra les singles “There You Go,” “Most Girls” et “You Make Me Sick.” On y trouve également “Let Me Let You Know,” co-écrite par Robin Thicke.

- En 1970, Crosby Stills Nash & Young sont au #1 sur le Billboard 200 avec l'album Déjà Vu, le premier album avec le Canadien Neil Young. L'album donnera des hits comme “Teach Your Children,” “Our House” et “Woodstock.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio