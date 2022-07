Ce qui s'est passé le 5 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 5 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1986, Control, le troisième album studio de Janet Jackson, est au #1 sur le Billboard200 pour la première de deux semaines. La collection inclut des hits comme “What Have You Done for Me Lately,” “When I Think of You” et la chanson titre. Control sera nominé pour quatre Grammys et gagnera quatre American Music Awards.

- En 1999, Eurythmics joue sur le bateau Rainbow Warrior II de Greenpeace sur la Tamise à Londres. Annie Lennox et Dave Stewart faisaient la promotion d'une tournée réunion prochaine.

- En 1950, Hugh Anthony Cregg III naît à New York. Sous le nom d'Huey Lewis, il aura des hits comme “The Power Of Love,” “I Want a New Drug,” “If This Is It” et “Stuck With You.”

- En 2008, le single “I Kiss a Girl” de Katy Perry monte au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de sept semaines. Ce sera le premier hit de l'ancienne chanteuse gospel, dont le vrai nom est Kate Hudson.

- En 1997, la Canadienne Sarah McLachlan entame la tournée Lilith Fair, une série de spectacles exclusivement d'artistes féminines, dans l'État du Washington, mettant en vedette des artistes comme Sheryl Crowe et Jewel. La tournée s'arrêtera à Toronto, Montreal, Calgary et Vancouver.

- En 1994, le groupe Hootie & the Blowfish lance son premier album intitulé Cracked Rear View. Ce sera un des albums les plus vendus de l'histoire grâce à des hits comme “Only Wanna Be With You” et “Hold My Hand.”

- En 1992, le musicien ontarien Paul Hackson du groupe canadien Helix meurt à Kelowna en Colombie-Britannique, lorsque le véhicule du groupe tombe d'une falaise. Il avait 38 ans.

- En 2011, Gotye (aka Wouter De Backer) lance “Somebody That I Used to Know,” une chance où il collabore avec la chanteuse Kimbra, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En janvier 2012, elle sort en Amérique du Nord et sera au sommet du Billboard Hot 100 pour huit semaines, commençant en avril.

Article original What Happened July 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio