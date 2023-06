Ce qui s'est passé le 5 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 5 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, le premier album d’Alicia Keys, Songs in A Minor, est lancé. Elle écrit, arrange et réalise la majeure partie de l’album, qui commencera au sommet du Billboard 200 et gagnera cinq Grammys.

- En 1993, Mariah Carey épouse Tommy Mottola, qui est directeur pour une maison de disques, à New York. Le couple se séparera en mai 1997 et le divorce sera officiel en décembre 2000. Mottola écrit dans son mémoire que “c’était une mauvaise idée et inapproprié” d’entamer une relation avec la star du pop, et que c’était Carey qui l’avait demandé en mariage.

- En 2017, la star du pop Kesha se voit refuser une caresse de la part de Jerry Seinfeld sur le tapis rouge à la National Night of Laughter and Song. La vidéo de l’échange incomfortable sera virale. Seinfeld expliquera plus tard : « Je ne donne pas de caresse à des étrangers. »

- En 2015, Shania Twain entame sa tournée Rock This Country Tour à Seattle. Sa première tournée depuis 2004, elle sera annoncée comme étant sa dernière, mais elle retournera en tournée en 2018 avec la tournée Now Tour.

- En 1984, Sheila E. lance son premier album, intitulé The Glamorous Life. La chanson titre, qui sera un hit dans le Top 10, avait été écrite par Prince.

- En 2004, Jennifer Lopez épouse Marc Anthony lors d’une petite cérémonie chez elle en Californie. Le couple, qui auront des jumeaux nommés Max et Emme en 2008, annonce leur séparation en 2011 et le divorce sera officiel en 2014.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio