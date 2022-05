Ce qui s'est passé le 5 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 5 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1988, Adele Laurie Blue Adkins naît en Angleterre. Elle commence à chanter en très bas âge et graduera de la BRIT School for Performing Arts. Elle a lancé trois albums studio depuis 2008, intitulée 19, 21, et 25 – avec des hits comme “Rolling in the Deep,” “Chasing Pavements,” “Someone like You,” et “Hello.”

- En 2014, Solange Knowles attaque Jay-Z, son beau-frère, dans un ascenseur de l'hôtel The Standard à New York. L'incident est mentionné dans la chanson “Flawless” de Beyoncé.

- En 1984, la chanteuse Chrissie Hynde des Pretenders épouse Jim Kerr de Simple Minds. Ils auront une fille, nommée Yasmin, un an plus tard mais divorceront en 1990.

- En 1979, “Reunited” de Peaches & Herb passe quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson atteindra également le #1 au Canada.

- En 2005, Justin Timberlake subit une opération à l'hôpital Cedars Sinai à Los Angeles pour enlever des nodules sur ses cordes vocales.

- En 2018, la pièce musicale Jagged Little Pill, inspiré de l'album de 1995 de la chanteuse d'Ottawa Alanis Morissette, fait ses débuts au American Repertory Theater à Cambridge au Massachusetts.

- En 2009, Tina Turner termine sa tournée 50th Anniversary Tour au Sheffield Arena en Angleterre. C'est le dernier concert de la chanteuse. "Le jour suivant", dit-elle à Graham Norton, l'animateur télé britannique, “j'ai pris une grande respiration et je me suis dit 'C'est tout, je n'y retourne pas pour rien au monde.'"

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio