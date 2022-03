Ce qui s'est passé le 5 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 5 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, “Work” de Rihanna, qui inclut le Torontois Drake, arrive au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de neuf semaines. Une vidéo pour la chanson est filmée au restaurant Real Jerk à Toronto, dirigée par Director X.

- En 1977, “Love Theme From A Star Is Born (Evergreen)” de Barbra Streisand est #1 sur le Billboard Hot 100. Elle est écrite pour la version de 1976 du film A Star Is Born, dans lequel Streisand joue avec Kris Kristofferson.

- En 1984, Howard Jones, qui a vécu une partie de son adolescence à Ottawa, lance son premier album, Human’s Lib, au Royaume-Uni. L'album débutera au #1 sur les palmarès britanniques, grâce à des hits comme “New Song” et “What Is Love.”

- En 2002, MTV diffuse le premier épisode de la série réalité The Osbournes. L'émission met en vedette Ozzy Osbourne, sa femme Sharon et deux de leurs enfants (leur fille Aimee refuse de participer). La série sera un énorme hit pour MTV et durera quatre saisons.

- En 1983, “Billie Jean” de Michael Jackson est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de sept semaines.

- En 1962, les jumeaux Craig et Charlie Reid naissent en Écosse. Ils auront du succès avec des chansons comme “I’m Gonna B (500 Miles)” et “I’m On My Way.”

- En 1994, Grace Slick de Jefferson Airplane est arrêtée pour avoir pointé une arme vers des policiers qui répondaient à des coups de feu tirés dans sa demeure à Tiburon en Californie. La chanteuse, qui était supposément intoxiquée, a plaidé coupable à une accusation moins grave. On lui ordonne de se présenter à des réunions des AA et de compléter 200 heures de services communautaires.

Article original What Happened March 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio