Ce qui s'est passé le 6 août dans l'histoire de la pop

C’est le 6 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2004, Rick James, dont la carrière avait débuté à Toronto, est retrouvé mort chez lui à Los Angeles. Il avait 56 ans. Le chanteur, dont le hit de 1981 "Super Freak" avait été échantilloné par MC Hammer dans son hit de 1990 “U Can’t Touch This,” avait esquivé la conscription de 1965 et s'était installé à Toronto, où il avait formé le groupe Mynah Birds (Neil Young en avait fait partie à un moment).

- En 1986, le corps du musicien et compositeur Michael Rudetsky est retrouvé chez Boy George, le chanteur de Culture Club. Le claviériste, qui avait écrit “Sexuality” pour le groupe, était mort d'une surdose de drogues à l'âge de 27 ans.

- En 1974, le groupe pop suédois ABBA ont leur premier hit dans le Top 10 aux États-Unis avec la chanson “Waterloo,” lorsqu'elle monte au #6 sur le Billboard Hot 100. Originalement nommée “Honey Pie,” ABBA avait joué la chanson au Concours Eurovision de la chanson.

- En 1981, Stevie Nicks de Fleetwood Mac lance son premier album solo, intitulé Bella Donna. Il donnera des hits comme “Stop Draggin’ My Heart Around,” “Leather and Lace,” et “Edge of Seventeen.”

- En 1972, Geraldine Estelle Halliwell naît en Angleterre. Sous le nom de Geri Halliwell, elle deviendra célèbre comme membre des Spice Girls, prenant le surnom de Ginger Spice. Elle aura aussi un peu de succès comme artiste solo.

- En 1994, “Stay (I Missed You)” de Lisa Loeb débute un séjour de trois semaines au sommet du Billboard Hot 100. La vidéo pour la chanson est réalisé par un ami du groupe, l'acteur Ethan Hawke.

- En 1993, Sheryl Crow lance son premier album intituléTuesday Night Music Club. L'album et ses deux premiers singles ne créent pas beaucoup de remous mais le lancement en 1994 de “All I Wanna Do” lui permettra de percer. Elle gagnera trois Grammys.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio