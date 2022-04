Ce qui s'est passé le 6 avril dans l'histoire de la pop

C’est le 6 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, la chanteuse canadienne Sarah McLachlan donne naissance à sa fille India Ann Sushil Sood à Vancouver. C'est le premier enfant pour McLachlan et son mari de l'époque, Ashwin Sood.

- En 2015, la vidéo pour “See You Again” de Wiz Khalifa mettant en vedette Charlie Puth fait ses débuts sur YouTube. Il sera visionné 3 milliards de fois en 852 jours et reste aujourd'hui la troisième vidéo la plus regardée, derrière “Despacito” et “Shape of You.”

- En 2000, Elton John, Cyndi Lauper et les Canadiens Bryan Adams, Diana Krall and k.d. lang sont parmi les artistes à jouer en hommage à Joni Mitchell à New York.

- En 1974, ABBA gagne le concours Eurovision avec “Waterloo,” ce qui servira de tremplin pour leur carrière.

- En 1974, Billy Joel a son premier hit au Top 40 lorsque “Piano Man” débute au #33 sur le Billboard Hot 100. Il se rendra au #25.

- En 1992, Annie Lennox de Eurythmics lance son premier album solo, Diva, qui donnera des hits comme “Walking on Broken Glass” et “Why.” Il atteindra la 6e position au Canada avec des ventes certifiées double platine.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio