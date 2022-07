Ce qui s'est passé le 6 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 6 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1972, David Bowie joue “Starman” à l'émission télé britannique Top Of The Pops et cause une controverse lorsqu'il met son bras autour des épaules du guitariste Mick Ronson. Plusieurs critiques musicales disent que c'est cette émission qui a fait de Bowie une star.

- En 1984, les Jacksons, y compris Michael, entament la tournée Victory Tour avec le premier de trois concerts au Arrowhead Stadium à Kansas City. La tournée inclut deux spectacles à Montréal et trois à Toronto et Vancouver.

- En 1985, Phil Collins est au sommet du Billboard Hot 100 avec “Sussudio,” de son troisième album solo No Jacket Required. Collins admet que la chanson ressemble à "1999" de Prince.

- En 1975, Curtis James Jackson III naît à New York. Il deviendra un rappeur sous le nom de 50 Cent avec des hits comme “In da Club.” Il joue également dans le film biographique Get Rich Or Die Tryin’ tourné à Toronto.

- En 2016, Ciara épouse Russel Wilson, qui joue pour les Seahawks de Seattle, dans un château en Angleterre, seulement quatre mois après leurs fiançailles, Le couple ont un enfant ensemble.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio