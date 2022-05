Ce qui s'est passé le 6 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 6 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1996, les Backstreet Boys lancent leur premier album éponyme au Canada et dans d'autres pays en dehors des États-Unis. On y trouve des hits comme “We’ve Got It Goin’ On” et “Quit Playin’ Games (with My Heart)” et il montera au #1 au Canada. Les débuts du groupe aux États-Unis viendront 15 mois plus tard.

- En 2013, Lauryn Hill est condamnée par une cour au New Hersey à trois mois de prison, pour évasion fiscale pour 1,8 millions de dollars de revenus. Elle est également condamnée à trois mois de confinement à domicile.

- En 2008, Cher entame sa résidence au Colosseum au Caesars Palace à Las Vegas. En tout, en février 2011, elle aura donné 192 spectacles.

- En 1987, Robert Rihmeek Williams naît à Philadelphie. À l'adolescence, il participe à des "concours de rap" et formera un groupe rap nommé The Bloodhoundz. Meek Mill a lancé quatre albums studio depuis 2012, dont deux monteront au sommet du palmarès Billboard 200.

