Ce qui s'est passé le 6 mars dans l'histoire de la pop

- En 1998, Madonna est à MuchMusic à Toronto pour une rare entrevue en direct avec les VJ Master T de MuchMusic et la VJ Geneviève Borne de MusiquePlus. Ce sera la première et seule visite de la superstar du pop à MuchMusic, lors de laquelle elle cherchait à promouvoir son album Ray Of Light. La station célèbre en montrant des vidéos de Madonna pendant toute la journée.

- En 2010, D’Angelo est arrêté à New York pour sollicitation. Le chanteur, dont le vrai nom est Michael Archer, avait offert 40 $ à une policière déguisée en échange des faveurs sexuelles. D'Angelo plaidera coupable à une accusation réduite d'inconduite.

- En 1947, Pauline Matthews naît en Angleterre. Elle signera un contrat d'enregistrement en 1983 et, sous le nom de Kiki Dee, sortira une douzaine d'album. Elle chantera le hit #1 de 1976 “Don’t Go Breaking My Heart,” avec Elton John.

- En 2016, Major Lazer de Diplo joue un concert gratuit devant des dizaines de milliers de personnes à La Havane, faisant d'eux le premier groupe américain à jouer à Cuba après que les liens diplomatiques entre les États-Unis et Cuba aient été rétablis.

- En 2010, les trois frères Jonas sont nommés Pires Acteurs, pour s'être joués eux-mêmes, dans Jonas Brothers: The 3D Concert Experience à la cérémonie pour les Golden Raspberry (aka les Razzies).

Article original What Happened March 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio