Ce qui s'est passé le 7 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 7 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1958, Prince Rogers Nelson naît à Minneapolis. Il n'a que sept ans lorsqu'il écrit sa première chanson mais démontre également un intérêt précoce pour le basketball. Il deviendra un des plus grandes stars de la musique avec des hits comme “Purple Rain” et “Raspberry Beret.” Prince mourrera en 2016 à l'âge de 57 ans.

- En 1993, Prince profite de son 35e anniversaire pour annoncer qu'il change son nom de plume pour un symbole inprononçable.

- En 2002, Natalie Appleton, la chanteuse d'All Saints née à Hamilton en Ontario, épouse Liam Howlett de The Prodigy lors d'une cérémonie en France. Le couple aura un fils nommé Ace en 2004.

- En 2009, Bret Michaels, le chanteur de Poison, est blessé pendant la cérémonie des Tony Awards après avoir joué “Nothin’ But a Good Time” sur scène. Après avoir quitté celle-ci, Michaels est frappé par un partie du décor. Le chanteur en viendra à un arrangement après une poursuite de CBS.

- En 2002, le chanteur de R&B R Kelly est accusé de pornographie infantile à Chicago et doit payer 75 000 $ pour sa libération. Il sera acquitté six ans plus tard dans un procès.

- En 1975, Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy de Elton John devient le premier album à commencer au #1 sur le Billboard 200. Le neuvième album studio du chanteur, il passe six semaines au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio