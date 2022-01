Ce qui s'est passé le 8 janvier dans l'histoire de la pop

C’est le 8 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1947, David Robert Jones naît à Brixton en Angleterre. England. Enfant, il chante dans une chorale à l'école, joue de la flûte et démontre du talent pour la danse. Il forme un groupe à l'âge de 15 ans et plus tard, après avoir enregistré plusieurs chansons, il change son nom de famille pour Bowie pour éviter la confusion avec Davy Jones des Monkees. David Bowie devient un icône de la musique avec des hits comme “Changes,” “Let’s Dance” et “Space Oddity.” Il mourrera en 2016.

- En 1997, un épisode de Newsradio intitulé “Rap” passe en ondes dans lequel Bill (joué par le canadien Phil Hartman) est choqué par des paroles de rap. Chuck D se joue lui-même dans l'épisode.

- En 1989, Richard Marx, le chanteur de “Right Here Waiting”, épouse l'actrice Cynthia Rhodes, qui apparaît dans le vidéo pour la chanson “Don’t Mean Nothing.” Ils auront trois fils ensemble mais divorcent en 2014.

- En 1967, Robert Sylvester Kelly naît à Chicago. Il participe à un concours de talent à l'école et forme le groupe vocal MGM (Musically Gifted Men) avec des amis. Sous le nom de R Kelly, il devient un chanteur R&B à succès avec des hits comme “I Believe I Can Fly” et “Bump N’ Grind.” Sa carrière sera marquée par des scandales, par exemple son mariage à Aaliyah, qui était alors mineure, la diffusion d'une vidéo sexuelle avec une fille également mineure, et des accusations d'abus sexuels venant de plusieurs femmes (qu'il a toutes niées).

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio