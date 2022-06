Ce qui s'est passé le 8 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 8 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1977, Kanye Omari West naît à Atlanta. À l'enfance, il écrit des poèmes et commence à rapper. Il lance des ixtapes en 2001 et en 2003, et son premier album en 2004. Il aura des hits comme “Gold Digger” ft. Jamie Foxx, “Stronger” et “Heartless.”

- En 2016, Brian May de Queen met un message sur son site web, se plaignant que la campagne de Donald Trump n'avait pas la permission d'utiliser “We Are The Champions” pour un rally. “Nos opinions sur monsieur Trump sont sans importance, il a toujours été contre nos principes que de permettre l'utilisation de la musique de Queen comme outil de campagne politique," écrit-il.

- En 1991, le deuxième album de Paula Abdul, Spellbound, monte au sommet du Billboard200 pour la première de deux semaines. On y trouve “Rush, Rush,” qui passera cinq semaines au #1, et “The Promise of a New Day,” qui est au sommet pour une semaine.

- En 1991, Bruce Springsteen épouse Patti Scialfa lors d'une cérémonie privée chez eux à Los Angeles. Le couple avait déjà un fils ensemble et en auront deux autres après le mariage.

- En 1985, “Everybody Wants To Rule The World” de Tears For Fears sera au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines.

- En 1974, “I Will Always Love You” de Dolly Parton monte au #1 sur les palmarès country pour la première fois. Elle y reviendra en octobre 1982. La reprise de Whitney Houston passera 14 semaines au sommet en 1992-93.

- En 1962, Nicholas James Bates naît en Angleterre. À l'adolescence, lui et John Taylor forment Duran Duran avec Stephen Duffy et Simon Colley. Agaçé de se faire appeler Master Bates, il change son nom de famille pour Rhodes. Avec Duran Duran, il aura une longue liste de hits, y compris “Hungry Like the Wolf” et “The Reflex”, et avec le groupe, il aura “Election Day” comme hit. Rhode co-réalise"Too Shy", le hit de Kajagoogoo en 1983.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio