Ce qui s'est passé le 8 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 8 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1975, Enrique Miguel Iglesias Preysler naît à Madrid en Espagne. En jeune âge, il décide d'entamer une carrière musicale sans capitaliser sur la célébrité de son père, le crooner Julio Iglesias, décidant donc d'enregistrer un demo sous le nom d'Enrique Martínez. Il aura un contrat d'enregistrement et son premier album éponyme de 1995 sera enregistré en partie à Toronto.

- En 2008, Crosby Loggins, le fils de Kenny Loggins, est couronné gagnant de la première (et seule) saison de Rock The Cradle à MTV – une compétition de chant pour les enfants d'artistes connus.

- En 2002, “Bohemian Rhapsody” de Queen est nommée la chanson préférée du Royaume-Uni dans un sondage par le groupe Guinness Book of British Hit Singles. Le Canada est représenté dans la liste des top 100 chansons par Bryan Adams, dont la chanson “(Everything I Do) I do it for You” est au 18ème rang et “Summer of ’69” est au 75ème rang; et Céline Dion, qui sera au #28 avec “My Heart Will Go On”.

- En 1976, John Sebastian, l'ancien chanteur de Lovin’ Spoonful, est au sommet du Billboard Hot 100 avec “Welcome Back,” la chanson thème de l'émission Welcome Back Kotter, mettant en vedette John Travolta.

- En 1972, Darren Stanley Hayes naît en Australie. Il fera partie du duo pop Savage Garden, qui aura des hits comme “Truly Madly Deeply” et “I Want You.” Il enregistra aussi quatre albums solo. Hayes épousera son partenaire, Richard Cullen, en 2013.

- En 1993, le 11e album studio d'Aerosmith, intitulé Get a Grip, est au #1 sur le Billboard 200. On y trouve des hits comme “Crazy” et “Livin’ on the Edge.”

- En 1993, les Backstreet Boys donnent leur premier spectacle à SeaWorld à Orlando en Floride. Le groupe, créé par Lou Pearlman, tient son nom d'un marché extérieur à Orlando, où des jeunes se tiennent.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio