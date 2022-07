Ce qui s'est passé le 9 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 9 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1983, le groupe The Police passe huit semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson “Every Breath You Take,” qui gagnera Chanson de l'année et Meilleur performance pop aux Grammys. Sting dira plus tard à BBC Radio: “La chanson est très, très sinistre et laide, mais beaucoup de gens l'interprètent comme une belle chanson d'amour, alors que c'est vraiment le contraire.”

- En 1988, Stevie Wonder dit à des journalistes au festival Taste of Chicago qu'il se présenterait "probablement" comme maire de Détroit dans l'élection de 1992. "Je ne fais pas une annonce officielle," dit-il. "Je ne ferais pas ça à Chicago, mais je le ferais à Détroit." Wonder ne se présentera pas.

- En 1988, “The Flame” de Cheap Trick est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Le groupe enregistre la chanson après que la chanteuse britannique Elkie Brooks l'ait refusé.

- En 2001, quatre des Backstreet Boys annoncent à l'émission TRL de MTV qu'ils devaient repousser des concerts, dont plusieurs au Canada, parce que AJ McLean était en thérapie pour dépression, anxiété et abus d'alcool. "Il nous l'a dit hier pour la première fois," dit Brian Littrell. "Nous pensons que c'est le mieux pour lui. Il faut penser à sa santé."

- En 1959, James Kerr naît en Écosse. À la fin de l'adolescence, il se joint à un groupe punk qui deviendra Simple Minds. Le groupe aura des succès comme "Alive and Kicking" et "Sanctify Yourself" mais ils n'ont pas écrit leur plus grosse chanson, “Don’t You (Forget About Me)”.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio