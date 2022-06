Ce qui s'est passé le 9 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 9 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, le premier album de M.C. Hammer, Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em, monte au sommet du Billboard 200 grâce au hit “U Can’t Touch This.” C'était seulement le deuxième album rap à atteindre le sommet (après Licensed to Ill des Beastie Boys) et passera un record de 21 semaines au #1, interrompu seulement pendant une semaine par Step by Step des New Kids on the Block.

- En 1992, David Foster, le réalisteur et compositeur canadien, est au volant de la voiture qui frappe le chanteur Ben Vereen alors qu'il marchait sur le bord de la route à Malibu. Vereen a des blessures internes et une jambe cassée. Il marchait parce qu'il était rentré dans un arbre avec sa voiture. Foster ne fait l'objet d'aucune accusation.

- En 1984, "Time After Time” de Cyndi Lauper entame un séjour de deux semaines au sommet du Billboard Hot 100.

- En 1994, Lisa ‘Left-Eye’ Lopes de TLC met le feu à la maison de son copain, le joueur de football André Rison. Elle est accusée d'incendie volontaire et de dommages criminels à une propriété, et sera finalement condamnée à cinq ans de probation et doit suivre une thérapie. Lopes mourrera dans un accident de voiture en 2002.

- En 1979, les Bee Gees montent au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Love You inside Out.”

- En 2007, George Michael devient le premier artiste musical à jouer au nouveau Wembley Stadium à Londres. Bon Jovi, le dernier à jouer au vieux stade Wembley, devait être le premier à jouer dans le nouveau, mais des délais de construction ont rendu celà impossible.

- En 1990, “Hold On” de Wilson Phillips arrive au sommet du Billboard Hot 100, exactement 25 ans après que le père des membres Wendy et Carnie Wilson, le chanteur Brian Wilson des Beach Boys, est au #1 avec “Help Me Rhonda.”

- En 2007, “Umbrella” de Rihanna avec Jay-Z entame un séjour de sept semaines au sommet du Billboard Hot 100.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio