Céline Dion doit annuler ses spectacles à Las Vegas

Après les fans de The Weeknd, au tour de ceux de Céline Dion de recevoir une bien mauvaise nouvelle cette semaine... La chanteuse a annoncé mardi qu’elle devait annuler ses spectacles prévus à Las Vegas en raison d’un problème de santé.

« J’ai le cœur brisé. Mon équipe et moi travaillons sur ce nouveau spectacle depuis huit mois, et de ne pas pouvoir le présenter à compter de novembre m'attriste au plus haut point », a déclaré Céline Dion par voie de communiqué et sur les réseaux sociaux.

La diva québécoise de 53 ans devait débuter sa nouvelle résidence au théâtre du Resorts World Las Vegas du 5 au 20 novembre prochains, avant de remonter sur scène du 19 janvier au 5 février 2022. Céline Dion souffrirait toutefois de « spasmes musculaires graves et persistants » qui l'empêchent de participer aux répétitions en cours.

Les détenteurs de billets seront remboursés mais, selon les organisateurs, ceux-ci auront accès à une prévente exclusive lorsque les nouvelles dates de concerts seront annoncées.

Céline Dion doit par ailleurs toujours reprendre en mars prochain le volet nord-américain de sa tournée Courage qui avait dû être reporté en raison de la pandémie.

Rappelons que Céline fera bientôt l'objet d'un nouveau documentaire qui retracera les grands moments de sa vie et de sa carrière.