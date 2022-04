Céline Dion en vedette du film It’s All Coming Back to Me en 2023

C’est maintenant confirmé : c’est le 10 février 2023 que prendra l’affiche au cinéma le drame romantique It’s All Coming Back to Me mettant en vedette nulle autre que Céline Dion, ainsi que sa musique! La diva québécoise de 54 ans a partagé cette excellente nouvelle sur les réseaux sociaux mardi après-midi.

Devant à l’origine être intitulé Text for You, ce film sera basé sur SMS für Dich, un long-métrage allemand sorti en 2016. Écrit et réalisé par Jim Strouse, It’s All Coming Back to Me mettra en vedette Priyanka Chopra Jonas dans le rôle d'une femme luttant pour surmonter la mort de son fiancé, ainsi que Sam Heughan avec lequel elle développera une relation basée sur leur chagrin commun.

Quant à Céline Dion, celle-ci endossera le rôle d'une femme inspirante qui incitera les deux personnages principaux à tomber amoureux. Selon ce qu’a déclaré Sam Heughan au magazine américain Variety, Céline aurait également enregistré une nouvelle chanson, spécialement pour le film.

Le tournage d’It’s All Coming Back to Me a débuté à la fin de l’année 2020 à Londres, pour se terminer au début de 2021.

Lancée en 1996 sur l’album Falling Into You, la power ballade It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion a inspiré le titre de ce film, après avoir atteint les premières places des palmarès partout dans le monde, il y a plus de 25 ans.