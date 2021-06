Céline Dion et Garou au top 10 des chansons préférées des Français

La chanson Sous le vent de Céline Dion et Garou figure au top 10 des titres qui ont le plus marqué les Français au cours des 20 dernières années! Le succès lancé en 2001 se retrouve ainsi aux côtés de hits internationaux comme Someone Like You d’Adele, I Gotta Feeling des Black Eyed Peas ou encore One More Time de Daft Punk!

Réalisé par YouGov, ce sondage visait à découvrir les chansons qui font le plus vibrer les citoyens de la France depuis l’an 2000. Stromae occupe les deux premières positions avec ses chansons Formidable et Papaoutai qui récoltent respectivement 36 et 35 % des votes. Le groupe Indochine arrive en troisième place avec J'ai demandé à la lune, suivi de Florent Pagny (Ma Liberté de penser), Johnny Hallyday (Marie), Renaud et Axelle Red (Manhattan Kaboul) et Adele (Someone Like You).

Céline Dion et Garou occupent quant à eux la 8e position avec Sous le vent, qui enregistre pas moins de 24 % des votes! Leur célèbre duo est suivi de One More Time de Daft Punk et I Gotta Feeling des Black Eyed Peas qui arrivent en 9e et 10e place.

Céline Dion fait une autre apparition dans ce palmarès grâce à sa chanson Encore un soir, sortie en 2016, peu de temps après le décès de René Angelil. La diva québécoise décroche également le titre convoité de l’artiste francophone féminine la plus populaire chez nos cousins Français.

Rappelons que Céline Dion remontera bientôt sur scène à Las Vegas, en plus de reprendre le volet nord-américain de sa tournée Courage qui avait dû être reporté en raison de la pandémie.