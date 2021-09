Céline Dion fera l’objet d’un nouveau documentaire

Céline Dion fera bientôt l'objet d'un tout nouveau documentaire! Réalisé par Irene Taylor et produit par Sony Music Entertainment, ce long-métrage sera élaboré en collaboration étroite avec la diva québécoise de 53 ans.

Ce documentaire retracera les grands moments de la vie et de la carrière de Céline Dion, du lancement de ses albums les plus marquants à ses tournées internationales, en passant par ses résidences à Las Vegas et les différents prix et hommages qu’elle a reçus au fil des ans.

« J'ai toujours été un livre ouvert pour mes fans et, avec sa sensibilité et sa créativité, je suis certaine qu'Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu'ils n'ont jamais vue auparavant... Je sais qu'elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit », a déclaré Céline Dion par voie de communiqué.

« Entreprendre ce voyage avec une artiste légendaire comme Céline Dion est une opportunité extraordinaire pour moi, en tant que cinéaste. Le fait d’avoir accès aux coulisses de sa vie et de sa carrière inimitable me permettra de créer un portrait multidimensionnel d'une superstar mondiale emblématique, que j'ai hâte de partager avec le monde entier », a ajouté Irene Taylor.

D’ici la sortie de ce documentaire, Céline Dion remontera sur scène à Las Vegas, avant de reprendre le volet nord-américain de sa tournée Courage qui avait dû être reporté en raison de la pandémie.

Céline Dion a par ailleurs récemment participé à l’album The Cave Sessions, Vol. 1 de la célèbre auteure-compositrice américaine Diane Warren en interprétant la nouvelle chanson Superwoman.