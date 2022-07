Céline Dion interprétera une chanson pour Jean-Jacques Goldman

Après avoir dû annuler ou reporter de nombreux spectacles en raison de problèmes de santé, Céline Dion sera bientôt de retour… sur disque! La diva québécoise de 54 ans participera en effet à l’album L'héritage Goldman 2, un disque entièrement composé de reprises des plus grands succès du prolifique auteur-compositeur-interprète français Jean-Jacques Goldman, aujourd’hui âgé de 70 ans.

On ignore pour le moment quelle chanson du vaste répertoire de Jean-Jacques Goldman Céline Dion interprétera sur ce disque qui paraîtra en septembre prochain mais, selon Michael Jones, l’instigateur du projet, ce sera « le seul album sur lequel il y aura Céline Dion d’ici deux ans ».

« Sur le deuxième album, il y aura Carla Bruni, Patricia Kaas et Céline Dion qui a accepté de le faire pour nous. Il y a des gens qui vont être un peu surpris parce qu'on va faire les chansons totalement différemment », a confié Michael Jones au quotidien français La Voix du Nord.

Grand complice de Céline Dion, Jean-Jacques Goldman a notamment écrit et réalisé pour celle-ci les populaires albums D'eux et S'il suffisait d'aimer, respectivement sortis en 1995 et 1998.

Couronné album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique, D’eux comprenait entre autres les hits Pour que tu m'aimes encore, Je sais pas, Destin, Les derniers seront les premiers et J’irai où tu iras.

La plus récente collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman remonte à 2016 pour Encore un soir, une chanson hommage à René Angélil sortie quelques semaines seulement après le décès du manager et conjoint de la star québécoise.

En plus de ce projet musical, Céline Dion apparaîtra au grand écran dans le film It’s All Coming Back to Me à l’affiche en février 2023.