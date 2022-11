Céline Dion lancera une nouvelle chanson pour le film Love Again

C’est maintenant officiel : Céline Dion interprétera une toute nouvelle chanson pour la bande originale du film Love Again qui prendra l’affiche le 12 mai prochain! La diva québécoise de 54 ans a annoncé cette grande nouvelle, mercredi, en publiant une première photo de ce long-métrage sur les réseaux sociaux.

Devant à l’origine s’intituler Text for You puis It’s All Coming Back to Me et sortir en février 2023, cette comédie romantique mettra en vedette Céline Dion qui endossera son propre rôle aux côtés des acteurs principaux Sam Heughan et Priyanka Chopra Jonas.

Love Again racontera l'histoire d'une femme qui, pour surmonter la mort de son fiancé, commence à envoyer des textos à son ancien numéro de téléphone qui appartient maintenant à un autre homme. Les deux finiront par se rencontrer et développer une relation basée sur leur chagrin commun. Quant à Céline Dion, celle-ci incitera le couple en devenir à tomber amoureux.

Basé sur un long-métrage allemand sorti en 2016, ce film a été écrit et réalisé par Jim Strouse. Le tournage de Love Again a débuté à la fin de l’année 2020 à Londres, pour se terminer au début de 2021.

Après avoir dû annuler ou reporter de nombreux spectacles en raison de ses problèmes de santé, Céline Dion participera également à l’album L'héritage Goldman 2, un disque entièrement composé de reprises des plus grands succès du prolifique auteur-compositeur-interprète français Jean-Jacques Goldman.