Charlie Watts des Rolling Stones est décédé à l’âge de 80 ans

Triste nouvelle dans le monde de la musique aujourd’hui alors qu’on apprend le décès de Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, à l’âge de 80 ans.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts. Il s'est éteint paisiblement dans un hôpital de Londres, plus tôt aujourd'hui, entouré des membres de sa famille. Charlie était un mari, un père et un grand-père adoré ainsi qu'un membre du groupe The Rolling Stones et l'un des plus grands batteurs de sa génération », a déclaré l'attaché de presse de la mythique formation britannique par voie de communiqué.

Au début août, Charlie Watts avait annoncé qu'il se retirait de la prochaine tournée des Rolling Stones pour se remettre « d'une intervention pleinement réussie ». Le batteur avait alors déclaré qu'il « travaillait fort pour se rétablir mais qu’il suivait les conseils des médecins qui lui disaient que cela prendrait un certain temps ».

Né le 2 juin 1941 à Wembley, dans le Middlesex, Charlie Watts s’est joint aux Rolling Stones en 1963 et il a participé à chacun des albums studio du célèbre groupe avec Mick Jagger et Keith Richards. Il a été intronisé avec ses confrères au Rock and Roll Hall of Fame en 1989. Au cours de sa carrière, le musicien a également enregistré de la musique jazz.

Charlie Watts laisse dans le deuil Shirley, son épouse des 57 dernières années, ainsi que sa fille Seraphina et sa petite-fille Charlotte. Il s’agit du second membre original des Rolling Stones à s’éteindre, après Brian Jones en 1969 (à l’âge de seulement 27 ans).

Les Rolling Stones ont récemment annoncé qu'ils lanceraient le 22 octobre prochain une réédition de luxe de leur album Tattoo You, dans le cadre du 40e anniversaire de ce disque paru le 24 août 1981.

Pour plus de détails, écoutez le spécial Rolling Stones dans le cadre du ROCKSHOW avec Babu, ce soir dès 19 h, sur les ondes d'ÉNERGIE!