Charlotte Cardin annonce 8 nouveaux spectacles au Québec

Après avoir annoncé les dates de sa tournée internationale qui débutera le 1er avril 2022 en Pologne, Charlotte Cardin fait maintenant le bonheur de ses fans québécois! L'auteure-compositrice-interprète de 26 ans présentera en effet 8 nouveaux spectacles au Québec d’ici l’hiver 2022.

Charlotte Cardin sera en concert au MTelus de Montréal, les 7 et 8 janvier ainsi que les 4 et 5 février 2022, avant de monter sur la scène de l'Impérial Bell de Québec les 25 et 26 février. Les billets seront en prévente pour les abonnés de la liste d’envoi de Charlotte Cardin, ce matin, dès 10 h.

La chanteuse sera par ailleurs de passage à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, les 31 juillet et 1er août 2021. Les billets pour ces spectacles seront mis en vente ce vendredi 9 juillet, à compter de 10 h.

Rappelons que Charlotte Cardin participera également aux Grandes Fêtes TELUS de Rimouski, le dimanche 8 août prochain.

Pendant ce temps, l’album Phoenix de Charlotte Cardin se maintient toujours au sommet des ventes de disques anglophones au Québec, après avoir atteint le numéro 1 au Canada lors de sa sortie.

Paru le 23 avril dernier, le premier album en carrière de Charlotte Cardin compte 13 chansons, dont les extraits Anyone Who Loves Me, Sad Girl, Meaningless, Daddy et Passive Agressive.