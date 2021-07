Charlotte Cardin au top 5 des albums les plus écoutés au Canada

Les données de mi-année de la firme MRC Data le confirment : Charlotte Cardin est plus populaire que jamais au Canada! L’album Phoenix de l'auteure-compositrice-interprète de 26 ans se hisse en effet au quatrième rang des disques canadiens les plus écoutés au pays au cours des six premiers mois de 2021.

Justin Bieber se classe quant à lui au numéro 1 de ce prestigieux palmarès grâce à son album Justice, suivi de The Weeknd avec After Hours et The Highlights, respectivement en deuxième et troisième place. Le groupe rock canadien The Tragically Hip arrive au cinquième rang avec le EP Saskadelphia.

En plus de rafler le titre de l’artiste canadien ayant le disque le plus populaire au pays, Justin Bieber arrive en deuxième position, toutes catégories confondues, derrière le chanteur country américain Morgan Wallen et son album Dangerous. Le top 5 international est complété par Olivia Rodrigo (Sour), Dua Lipa (Future Nostalgia) et le regretté Pop Smoke (Shoot For the Stars Aim for the Moon).

Du côté des chansons les plus écoutées au Canada depuis le début de l’année, la palme revient à Save Your Tears de The Weeknd en ce qui concerne les artistes canadiens et à Drivers License d’Olivia Rodrigo pour ce qui est des stars internationales.

Rappelons que l’album Phoenix de Charlotte Cardin a atteint le numéro 1 au Canada dès sa sortie le 23 avril dernier. Ce disque comprend 13 chansons, dont Anyone Who Loves Me, Sad Girl, Meaningless, Daddy et Passive Agressive.